Передел рынков и акций: Renault и Nissan решили существенно реформировать автоконцерн

В то же время компании сократят перекрестное владение акциями. Этот шаг позволит Nissan продать до трети своей доли в Renault, что может принести автопроизводителю, который остро нуждается в инвестициях, примерно 746 млн долларов.

Стороны снизили порог перекрестного владения акциями с 15 до 10 процентов, сохранив при этом стратегический паритет. Nissan со своей стороны освобождается от обязательств по инвестированию в электрическое подразделение Renault, которое носит название Ampere. Renault выкупает 51 процент акций совместного предприятия RNAIPL (Renault Nissan Automotive India Pvt Ltd) у Nissan, становясь его полным владельцем.

При этом за Nissan остается бизнес на индийском рынке: RNAIPL будет продолжать выпускать модели японской марки, включая Nissan Magnite. Завод в Ченнае, проектная мощность которого составляет 400 тысяч автомобилей в год, станет основной площадкой для новых бюджетных моделей на платформах CMF-A, CMF-A+ и CMF-B.

Наконец Nissan выпустит свой аналог Renault Twingo для европейского рынка - его запуск запланирован на 2026 год.

"Как давний партнер Nissan по альянсу и его основной акционер, Renault Group крайне заинтересована в том, чтобы Nissan как можно быстрее улучшил свои показатели", - резюмировал генеральный директор французской компании Лука де Мео.