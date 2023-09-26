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Передбачає час та терпіння. У Британії розповіли, як навчають українців розміновувати поля

Вівторок 26 вересня 2023 07:44
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Передбачає час та терпіння. У Британії розповіли, як навчають українців розміновувати поля Фото: у Британії розповіли, як навчають українців розміновувати поля (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Військові Великої Британії навчають українських інженерів розмінуванню на військовій базі в Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Відомо, що навчання українських саперів почалось ще у листопаді 2022 року. Воно складалось з декількох курсів, які тривали по два-три тижні.

Як розповів сержант Кевін Енгстром, британці навчають українських військових золотого стандарту розмінування, який передбачає час і терпіння. Однак він додає, якщо безпосередньою загрозою є стрілянина. Це може сповільняти процес розмінування, через те, що він має бути повільним і методичним.

"Вони дуже швидкі. Першого разу, коли я вирушав до Афганістану, я був повільним. Вони справляються краще", - сказав Енгстром.

Водночас британські військові порівнюють розмінування України з розгадуванням головоломки або грою в шахи. На їх думку, справжнім завданням є спроба з'ясувати, де розташовані мінні поля і чому вони там встановлені. Часто це відбувається навмисно, щоб залучити війська, які можуть стати ціллю артилерії.

Допомога Україні від Британії

Великобританія від початку повномасштабного російського вторгнення послідовно підтримує Україну. Зокрема, першою анонсувала передачу українським військовим сучасних західних танків та далекобійних ракет.

У липні Лондон анонсував новий пакет військової допомоги для України.

А в серпні Міністерство оборони Великобританії підписало три контракти на суму понад 114 млн доларів на постачання Україні засобів протиповітряної оборони.

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