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Предусматривает время и терпение. В Британии рассказали, как учат украинцев разминировать поля

Вторник 26 сентября 2023 07:44
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Предусматривает время и терпение. В Британии рассказали, как учат украинцев разминировать поля Фото: в Британии рассказали, как учат украинцев разминировать поля (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Военные Великобритании учат украинских инженеров разминированию на военной базе в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Известно, что обучение украинских саперов началось еще в ноябре 2022 года. Оно состояло из нескольких курсов, длившихся по две-три недели.

Как рассказал сержант Кевин Энгстром, британцы учат украинских военных золотому стандарту разминирования, предусматривающему время и терпение. Однако он добавляет, если непосредственной угрозой есть стрельба. Это может замедлять процесс разминирования из-за того, что он должен быть медленным и методическим.

"Они очень быстрые. В первый раз, когда я отправлялся в Афганистан, я был медленным. Они справляются лучше", - сказал Энгстром.

В то же время британские военные сравнивают разминирование Украины с разгадыванием головоломки или игрой в шахматы. По их мнению, настоящей задачей является попытка выяснить, где расположены минные поля и почему они там установлены. Часто это происходит специально, чтобы привлечь войска, которые могут стать целью артиллерии.

Помощь Украине от Британии

Великобритания с самого начала полномасштабного российского вторжения последовательно поддерживает Украину. В частности, первой анонсировала передачу украинским военным современных западных танков и дальнобойных ракет.

В июле Лондон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины.

А в августе Министерство обороны Великобритании подписало три контракта на сумму более 114 млн долларов на поставку Украине средств противовоздушной обороны.

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