Передавав плани навчань: у США військового судили за шпигунство на користь Китаю

Повідомляється, що 26-річний старшина Веньхен Чжао, якому загрожував максимальний покарання у вигляді 20 років ув'язнення, також був оштрафований на 5500 доларів.

Чжао зізнався, що під час роботи на військово-морській базі округу Вентура в Каліфорнії відправляв своєму китайському куратору плани військових навчань США в Індо-Тихоокеанському регіоні, оперативні накази, а також електричні схеми та креслення системи радіолокації на військовій базі США на Окінаві, Японія.

"Чжао вирішив зрадити клятву, яку він дав нашій країні, і наразити на ризик інших", - заявила Лариса Кнапп, виконавчий помічник директора Відділу національної безпеки Федерального бюро розслідувань.

За її словами, сьогоднішній вирок ще раз демонструє нездатність китайських спецслужб перешкодити ФБР та партнерам затримувати та переслідувати шпигунів, яких завербував Китай.