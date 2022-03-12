Передавали врагу данные об инфраструктуре. В Донецкой области супруги задержали за госизмену

Офис генерального прокурора отчитался о разоблачении супружеской пары из Покровска, передававшей представителю оккупационной администрации РФ информацию об инфраструктурных объектах в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт учреждения .

По данным следствия, осенью прошлого года жительница Покровска и ее муж за деньги согласились передавать информацию об объектах инфраструктуры города представителям России.

"В течение декабря-февраля, используя мессенджеры Viber и Telegram, супруги передавали представителю государства-агрессора фото объектов социальной сферы города, автомобильных и железнодорожных мостов и развязок, информацию о взлетно-посадочной полосе аэропорта, мест дислокации военнослужащих ВСУ", – говорится в сообщении.

Теперь супругам избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 30 суток. Им инкриминируют государственную измену, совершенную по предварительному сговору группой лиц.