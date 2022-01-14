UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Передавали с продуктами: под Винницей перекрыли канал поставок наркотиков в колонию

Автор: Иванна Шовкун

В Винницкой области ликвидировали канал поставки наркотиков в исправительную колонию. Преступную деятельность организовал заключенный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным следствия, организовал деятельность 32-летний заключенный одной из колоний области, который имел авторитет среди других преступников. В сообщники он привлек находившихся на свободе ранее судимых жителей Запорожья. Всего в группировку входили около 10 человек.

Сообщники передавали осужденным психотропные вещества, спрятанные в продуктах. В дальнейшем осужденные передавали наркотики организатору группы.

Фото: полиция заблокировала канал передачи наркотиков в колонию (mvs.gov.ua)

Полиция провела обыски в камерах и по месту жительства злоумышленников. У подозреваемых изъяли наркотические вещества, мобильные телефоны, черновые записи, сим-карты и другие доказательства. Причастным к преступной деятельности грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители в Винницкой области ликвидировали канал поставки наркотиков в исправительные колонии. Задержана преступная группа, у которой изъяты специальные устройства для переброски запрещенных веществ в учреждения исполнения наказаний.

Читайте РБК-Украина в Google News