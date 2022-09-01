Передавали оружие оккупантам: полицейским в Николаевской области объявлено подозрение

Николаевской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении экс-сотрудника Баштанского райотдела полиции. Его обвиняют в коллаборационной деятельности.

Следствием установлено, что в марте 2022 года во время оккупации города Снигиревка правоохранитель вместо того, чтобы защищать город от захватчиков, добровольно согласился сотрудничать с врагом.

Он передал военным формированиям РФ табельное оружие и боеприпасы – 9 пистолетов ПМ и 18 магазинов к ним с патронами. В настоящее время он скрывается от правосудия на временно оккупированной территории.

Также сообщено о подозрении еще одному сотруднику этого отделения полиции, который, получив служебный пистолет ПМ с 2 магазинами к нему со снаряженными патронами для обороны Снигиревки и района, добровольно отдал свое оружие оккупантам.