Передавали дані про мости та камери ворогові. Співмешканців у Покровську засудили за держзраду

У Донецькій області засуджено двох інформаторів за те, що передавали інформацію про розташування об'єктів інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора.

За публічним обвинуваченням Донецької обласної прокуратури засуджено співмешканців із Покровська, які збирали та передавали через месенджер на телефон мобільного оператора псевдореспубліки "ДНР" інформацію про розташування та функціонування в місті об'єктів інфраструктури.

Жінці призначено покарання у вигляді 5 років, а чоловікові – 6 років позбавлення волі. Доведено, що з листопада минулого року до лютого 2022-го засуджені, виконуючи вказівки ворога, фотографували будівлі державних установ, військові об'єкти, мости, камери відеоспостереження, електричні підстанції, розклад руху залізничного транспорту.

Співмешканці визнані винними у держзраді та вчиненні умисних дій з метою зміни кордонів території чи державного кордону України за попередньою змовою групою осіб.