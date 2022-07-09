Передавал врагу данные про ВСУ. В Краматорске задержали местного жителя

"С мая по июль 2022 гражданин Украины, используя мессенджер, размещал текстовые сообщения с информацией о перемещении и расположении военнослужащих Вооруженных сил Украины в отдельных районах Донецкой области", - рассказали в ОГП.

Указанная информация позволяла идентифицировать украинских защитников на местности, а также использовалась оккупантами во время военной агрессии против Украины.

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.