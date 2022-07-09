Передавал врагу данные про ВСУ. В Краматорске задержали местного жителя

Служба безопасности Украины задержала жителя Краматорска, который передавал врагу информацию о перемещении и расположении военнослужащих ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
"С мая по июль 2022 гражданин Украины, используя мессенджер, размещал текстовые сообщения с информацией о перемещении и расположении военнослужащих Вооруженных сил Украины в отдельных районах Донецкой области", - рассказали в ОГП.
Указанная информация позволяла идентифицировать украинских защитников на местности, а также использовалась оккупантами во время военной агрессии против Украины.
В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее Служба безопасности задержала вражеского корректировщика. По его наводке оккупанты нанесли авиаудар по мосту в Запорожской области.
Кроме того, в Днепропетровской области был задержан российский агент, который разведывал позиции украинской системы противовоздушной обороны.
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