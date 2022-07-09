RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Передавав ворогу дані про ЗСУ. У Краматорську затримали місцевого жителя

Фото: у Краматорську затримали місцевого жителя, який передавав ворогу інформацію про ЗСУ (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безпеки України затримала жителя Краматорська, який передавав ворогу інформацію про переміщення та розташування військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"З травня по липень 2022 року громадянин України, використовуючи месенджер, розміщував текстові повідомлення з інформацією про переміщення та розташування військовослужбовців Збройних сил України в окремих районах Донецької області", - розповіли в ОГП.

Зазначена інформація дозволяла ідентифікувати українських захисників на місцевості, а також використовувалася окупантами під час військової агресії проти України.

В даний час чоловік затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки затримала ворожого коригувальника. За його наводкою окупанти завдали авіаудару по мосту в Запорізькій області.

Крім того, у Дніпропетровській області був затриманий російський агент, який розвідував позиції української системи протиповітряної оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніпредателиРосійська Федерація