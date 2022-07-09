Передавав ворогу дані про ЗСУ. У Краматорську затримали місцевого жителя

"З травня по липень 2022 року громадянин України, використовуючи месенджер, розміщував текстові повідомлення з інформацією про переміщення та розташування військовослужбовців Збройних сил України в окремих районах Донецької області", - розповіли в ОГП.

Зазначена інформація дозволяла ідентифікувати українських захисників на місцевості, а також використовувалася окупантами під час військової агресії проти України.

В даний час чоловік затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.