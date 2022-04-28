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Передавал информацию спецслужбе РФ. Жителя Ровно будут судить за госизмену

Фото: жителя Ровно будут судить за госизмену (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Жителя Ровно будут судить за государственную измену и сотрудничество с врагом. Он передавал данные об украинских военных спецслужбам России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Следствие установило, что с октября 2021 года житель Ровно, имевший пророссийские взгляды, собирал данные о воинских частях на территории области, транспортных средствах военнослужащих и движении военной техники. Он передал информацию спецслужбе РФ.

Мужчину задержали в марте 2022 года при попытке собрать информацию о движении железнодорожных эшелонов с военной техникой. Сейчас задержанный находится под стражей.

Обвинительный акт по ч. 1 ст. 111 УКУ (государственная измена) направлен в суд.

Напомним, СБУ обезвредила российскую агентуру, которая собирала данные о ВСУ.

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Война России против УкраиныРовногосизмена