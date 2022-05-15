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Передавал информацию ФСБ. В Харьковской области задержали еще одного коллаборанта

Фото: под Чугуевом задержали российского информатора (фото ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Харьковской области правоохранители разоблачили еще одного вражеского информатора. Он передавал данные о движении украинских военных представителям ФСБ России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Харьковской области.

По данным следствия, мужчина в соцсетях сообщал гражданину РФ информацию о перемещениях и расположение техники и военных. В дальнейшем эти сведения передавали ФСБ.

"Злоумышленник признается, что уже давно чувствует себя "русским человеком", и еще с начала вторжения РФ имел острое желание помочь оккупационным войскам достичь их целей", - говорится в сообщении.

Во время допроса злоумышленник заявил, что не раскаивается в содеянном.

"Я почувствовал желание внести вклад в достижение Россией ее стремлений... Действовал бескорыстно, сознательно, не раскаиваюсь. "Слава России", не знаю, говорить или нет", - сказал он.

Мужчине объявили подозрение по ч. 2 ст. 114-2 УКУ. Ему грозит до 5 лет заключения.

Напомним, в Луцке разоблачили трех подростков, сотрудничавших с ФСБ. Несовершеннолетние передавали данные врагам.

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