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Надавав інформацію ФСБ. У Харківській області затримали ще одного колаборанта

Фото: під Чугуєвом затримали російського інформатора (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Харківській області правоохоронці викрили ще одного ворожого інформатора. Він передавав дані про рух українських військових представникам ФСБ Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ у Харківській області.

За даними слідства, чоловік у соцмережах повідомляв громадянину РФ інформацію про переміщення та розташування техніки і військових. Надалі ці відомості передавали ФСБ.

"Зловмисник зізнається, що вже давно відчуває себе "русским человеком", і ще з початку вторгнення РФ мав гостре бажання допомогти окупаційним військам досягнути їх цілей", - йдеться у повідомленні.

Під час допиту зловмисник заявив, що не кається у вчиненому.

"Я відчув бажання зробити внесок у досягнення Росією її прагнень... Діяв безкорисливо, свідомо, не каюся. "Слава Росії", не знаю, казати чи ні", - сказав він.

Чоловіку оголосили підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ. Йому загрожує до 5 років ув'язнення.

Нагадаємо, у Луцьку викрили трьох підлітків, які співпрацювали з ФСБ. Неповнолітні передавали дані ворогам.

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