Надавав інформацію ФСБ. У Харківській області затримали ще одного колаборанта

За даними слідства, чоловік у соцмережах повідомляв громадянину РФ інформацію про переміщення та розташування техніки і військових. Надалі ці відомості передавали ФСБ.

"Зловмисник зізнається, що вже давно відчуває себе "русским человеком", і ще з початку вторгнення РФ мав гостре бажання допомогти окупаційним військам досягнути їх цілей", - йдеться у повідомленні.

Під час допиту зловмисник заявив, що не кається у вчиненому.

"Я відчув бажання зробити внесок у досягнення Росією її прагнень... Діяв безкорисливо, свідомо, не каюся. "Слава Росії", не знаю, казати чи ні", - сказав він.

Чоловіку оголосили підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ. Йому загрожує до 5 років ув'язнення.