ru ua
Вс, 15 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Передавал информацию ФСБ. В Харьковской области задержали еще одного коллаборанта

Новина українською →
Харьковская область, Воскресенье 15 мая 2022 14:31
Передавал информацию ФСБ. В Харьковской области задержали еще одного коллаборанта Фото: под Чугуевом задержали российского информатора (фото ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Харьковской области правоохранители разоблачили еще одного вражеского информатора. Он передавал данные о движении украинских военных представителям ФСБ России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Харьковской области.

По данным следствия, мужчина в соцсетях сообщал гражданину РФ информацию о перемещениях и расположение техники и военных. В дальнейшем эти сведения передавали ФСБ.

"Злоумышленник признается, что уже давно чувствует себя "русским человеком", и еще с начала вторжения РФ имел острое желание помочь оккупационным войскам достичь их целей", - говорится в сообщении.

Во время допроса злоумышленник заявил, что не раскаивается в содеянном.

"Я почувствовал желание внести вклад в достижение Россией ее стремлений... Действовал бескорыстно, сознательно, не раскаиваюсь. "Слава России", не знаю, говорить или нет", - сказал он.

Мужчине объявили подозрение по ч. 2 ст. 114-2 УКУ. Ему грозит до 5 лет заключения.

Напомним, в Луцке разоблачили трех подростков, сотрудничавших с ФСБ. Несовершеннолетние передавали данные врагам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Служба безопасности Украины Война России против Украины
NEWS
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
DAILY
Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС