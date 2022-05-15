ru ua
Нд, 15 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Надавав інформацію ФСБ. У Харківській області затримали ще одного колаборанта

Новость на русском →
Харківська область, Неділя 15 травня 2022 14:31
Надавав інформацію ФСБ. У Харківській області затримали ще одного колаборанта Фото: під Чугуєвом затримали російського інформатора (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Харківській області правоохоронці викрили ще одного ворожого інформатора. Він передавав дані про рух українських військових представникам ФСБ Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ у Харківській області.

За даними слідства, чоловік у соцмережах повідомляв громадянину РФ інформацію про переміщення та розташування техніки і військових. Надалі ці відомості передавали ФСБ.

"Зловмисник зізнається, що вже давно відчуває себе "русским человеком", і ще з початку вторгнення РФ мав гостре бажання допомогти окупаційним військам досягнути їх цілей", - йдеться у повідомленні.

Під час допиту зловмисник заявив, що не кається у вчиненому.

"Я відчув бажання зробити внесок у досягнення Росією її прагнень... Діяв безкорисливо, свідомо, не каюся. "Слава Росії", не знаю, казати чи ні", - сказав він.

Чоловіку оголосили підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ. Йому загрожує до 5 років ув'язнення.

Нагадаємо, у Луцьку викрили трьох підлітків, які співпрацювали з ФСБ. Неповнолітні передавали дані ворогам.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Служба безпеки України Війна Росії проти України
NEWS
У Зеленського назвали рецепт перемоги над Росією вже цього року
У Зеленського назвали рецепт перемоги над Росією вже цього року
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС