Передавал данные о военной технике ВСУ: в Хмельницкой области задержали агента спецслужб России

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Хмельницкой области разоблачили агента российских спецслужб. Его задержали во время фотосъемки колонны военной техники одного из подразделений ВС Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Так, в 2014-2016 годах подозреваемый был активным участником незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР".
Оперативники спецслужбы установили, что в 2021 году злоумышленник переехал в Хмельницкую область, где проживают его близкие родственники. Бывший боевик действовал под кураторством сотрудника российских спецслужб.
Агент собирал и передавал информацию о военных объектах в регионе. Особое внимание он уделял воинским частям, которые задействованы в операции Объединенных сил.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные оперативные и следственные действия. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины в Чернигове прекратила деятельность ботофермы. Она дистанционно управлялась с Российской Федерации.
Также РБК-Украина писало, что СБУ викрила ботоферму, которая финансировалась из России и занималась дискредитацией, а также продвигала боевиков так называемых " Л / ДНР".