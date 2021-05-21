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Передавал данные о военной технике ВСУ: в Хмельницкой области задержали агента спецслужб России

Автор: РБК-Украина

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Хмельницкой области разоблачили агента российских спецслужб. Его задержали во время фотосъемки колонны военной техники одного из подразделений ВС Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Так, в 2014-2016 годах подозреваемый был активным участником незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР".

Оперативники спецслужбы установили, что в 2021 году злоумышленник переехал в Хмельницкую область, где проживают его близкие родственники. Бывший боевик действовал под кураторством сотрудника российских спецслужб.

Агент собирал и передавал информацию о военных объектах в регионе. Особое внимание он уделял воинским частям, которые задействованы в операции Объединенных сил.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные оперативные и следственные действия. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины в Чернигове прекратила деятельность ботофермы. Она дистанционно управлялась с Российской Федерации.

Также РБК-Украина писало, что СБУ викрила ботоферму, которая финансировалась из России и занималась дискредитацией, а также продвигала боевиков так называемых " Л / ДНР".

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