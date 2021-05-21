Передавав дані про військову техніку ЗСУ: в Хмельницькій області затримали агента спецслужб Росії

Контррозвідники Служби безпеки України в Хмельницькій області викрии агента російських спецслужб. Його затримали під час фотографування колони військової техніки одного з підрозділів ЗС України.

Про це повідомили у прес-службі СБУ .

Так, у 2014-2016 роках підозрюваний був активним учасником незаконних збройних формувань так званої "ЛНР".

Оперативники спецслужби встановили, що у 2021 році зловмисник переїхав в Хмельницьку область, де проживають його близькі родичі. Колишній бойовик діяв під кураторством співробітника російських спецслужб.

Агент збирав і передавав інформацію про військові обʼєкти у регіоні. Особливу увагу він приділяв військовим частинам, які задіяні в операції Об’єднаних сил.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України тривають невідкладні оперативні та слідчі дії. Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.