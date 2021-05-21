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Передавав дані про військову техніку ЗСУ: в Хмельницькій області затримали агента спецслужб Росії

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П'ятниця 21 травня 2021 15:55
Передавав дані про військову техніку ЗСУ: в Хмельницькій області затримали агента спецслужб Росії Фото: СБУ затримала розвідника Росії в Хмельницькій області (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Контррозвідники Служби безпеки України в Хмельницькій області викрии агента російських спецслужб. Його затримали під час фотографування колони військової техніки одного з підрозділів ЗС України.

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Так, у 2014-2016 роках підозрюваний був активним учасником незаконних збройних формувань так званої "ЛНР".

Оперативники спецслужби встановили, що у 2021 році зловмисник переїхав в Хмельницьку область, де проживають його близькі родичі. Колишній бойовик діяв під кураторством співробітника російських спецслужб.

Агент збирав і передавав інформацію про військові обʼєкти у регіоні. Особливу увагу він приділяв військовим частинам, які задіяні в операції Об’єднаних сил.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України тривають невідкладні оперативні та слідчі дії. Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України в Чернігові припинила діяльність ботоферми. Вона Дистанційно управлялася з Російської Федерації.

Також РБК-Україна писало, що СБУ викрила ботоферму, яка фінансувалася з Росії і займалася дискредитацією, а також просувала бойовиків так званих "Л/ДНР".

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