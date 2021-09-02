Передали талибам свои идеи по обеспечению безопасности в аэропорту Кабула, - глава МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара передала боевикам "Талибана" свои предложения насчет обеспечения безопасности в международном аэропорту Кабула.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД страны.

По его словам, Турция получила предложения о сотрудничестве по аэропорту Кабула как от талибов, так и от представителей других стран.

"Все их мы оцениваем. Это не одно дело, которое возьмут на себя Катар или Турция. Мы передали наши идеи о безопасности (аэропорта Кабула, - ред.) талибам", - сказал Чавушоглу.

Чавушоглу добавил, что к обеспечению безопасности в аэропорту Кабула также могут привлечь частные компании.