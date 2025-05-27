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Передадуть більше зброї? Чому в ЄС згадали про зняття обмежень з України для ударів по РФ

Вівторок 27 травня 2025 18:39
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Передадуть більше зброї? Чому в ЄС згадали про зняття обмежень з України для ударів по РФ Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Наталія Кава, Дмитро Олійник

Європа, зокрема Німеччина, більше не має обмежень щодо постачання озброєння Україні, включаючи крилаті ракети Taurus.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив історик і дипломат Роман Безсмертний.

За його словами, ймовірно, йдеться про системну підготовку до великомасштабних поставок.

"Тепер уже можна чітко зафіксувати, що ніяких обмежень немає", - сказав Безсмертний.

Він додав, що рішення про зброю ухвалюються, а обговорення зводиться до мінімуму: "Треба створити ситуацію, при якій і питання вирішуються, і знають ті, кому належить знати".

На думку експерта, Європа нині бере на себе зобов’язання, які раніше виконували Сполучені Штати у контексті допомоги Україні.

Він також звернув увагу на масштабні навчання НАТО, що проходили на Балтиці та півночі Європи протягом останнього місяця. За його словами, їх результати стали підґрунтям для рішення Сполучених Штатів і Європейського командування про суттєве збільшення військової допомоги.

"Конкретний розбір ситуації під час навчань показав нестачу боєкомплекту і особового складу, а також неготовність адаптувати новітнє озброєння у військах", - сказав він.

При цьому експерт підкреслив, що українська армія стала прикладом для союзників у швидкості освоєння сучасної зброї.

Щодо застосування озброєння, він наголосив, що деталі будуть оприлюднені лише після підтвердженого використання на полі бою: "Коли і як застосовувати, по яких об’єктах - це справа армії. Вони знають краще".

Дозвіл на далекобійні удари

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що адміністрація колишнього президента США Джо Байдена вирішила дозволити Україні використовувати надану американську зброю для ударів по території Росії.

Також Франція та Британія дозволили Україні завдати удари вглиб російської території за допомогою своїх ракет SCALP та Storm Shadow. Рішення було прийнято слідом за дозволом США.

Вчора ж канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна не має обмежень щодо ударів по території Росії з боку Німеччини, Франції, Британії та США.

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