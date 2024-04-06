Передадуть 10% від необхідного. Зеленський відповів, чи вистачить Україні винищувачів F-16

Україна у цьому році отримає 10% від обіцяних партнерами винищувачів F-16.

Про це розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.

За словами президента, Україна готова боротись у небі і перемагати. Але 10% від обіцяної кількості винищувачів F-16 занадто мало для цього.

"Що таке 10%? Від складу нашого сучасного повітряного флоту, якого достатньо самостійно перемогти ту кількість російських літаків, які працюють по Україні. Ми знаємо, яка кількість нам потрібна - 10% буде цього року. Але якщо і літаки, і ППО - так можна"", - сказав президент.

F-16 для України

Минулого року Данія та Нідерланди пообіцяли надати Україні декілька десятків винищувачів F-16. Але для передачі винищувачів Україні потрібно було спочатку навчити пілотів, обслуговуючий персонал, а також підготувати необхідну інфраструктуру на українській території.

Як заявляв речник Повітряних сил України Ілля Євлаш, поява винищувачів F-16 в Україну буде несподіванкою для ворога. Сьогодні дві групи українських пілотів перебувають на одному з завершальних етапів навчання.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг попереджав, що літаки F-16, як і будь-яка зброя, не стануть "срібною кулею" у війні України з РФ. Але, за його словами, ці винищувачі будуть важливими на полі бою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.