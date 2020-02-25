Следствию необходимы дополнительные доказательства по делу Шеремета, - Рябошапка

Для передачи в суд материалов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета на данный момент собрано недостаточное количество доказательств. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, подозрения фигурантам дела Шеремета являются обоснованными, однако для передачи в суд необходимо собрать дополнительные доказательства.

"Подозрения качественные. Доказательств для того, чтобы начать уголовное преследование было достаточно на тот момент. Это означает, что уголовное преследование лиц было начато на основании достаточного объема доказательств. Подозрения признаны судом обоснованными. И не один раз. Сейчас, чтобы передать дело в суд, а это следующий этап, необходимо собрать дополнительное количество доказательств. Сейчас следствие именно этим занимается", - заявил Рябошапка.

Напомним, в декабре подозрение в убийстве Шеремета сообщили Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко, а также Яне Дугарь.

Ранее Рябошапка заявил, что прокуроры в деле об убийстве Павла Шеремета поручили следователям Нацполиции проверить версии невиновности фигурантов, о которых заявляли их адвокаты.