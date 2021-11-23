Передача "зеленых" еврооблигаций "Энергоатома" закончится тюрьмой для руководства "ГарПока", - нардеп

Должностные лица ГП "Гарантированный покупатель" имеют 4 варианта присвоения средств европейских "зеленых" облигаций, каждый из которых грозит им тюремным заключением.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Украины Алексея Кучеренко.

"Разбирали вчера с юристами ситуацию с европейскими деньгами для "зеленой генерации" - 5 вариантов и почти все ведут к следователю... Пятый вариант - выполнить все по закону. Юристы, конечно, считают, что это единственный вариант", - написал он в Facebook во вторник.

Среди возможных сценариев кражи 3 млрд грн целевых "зеленых" еврооблигаций депутат назвал заморозку средств на счете "Гарантированного покупателя".

"Однако, как только это произойдет из тех денег, придется заплатить почти 1 млрд налогов. То есть факт присвоения кредита произойдет", - пояснил Кучеренко.

Еще один вариант перевести средства производителей "зеленой" энергии "Укрэнерго".

"На "Укрэнерго" их украсть будет еще легче. Однако и здесь есть момент. С такими действиями "Укрэнерго" может попасть в бан на Западе. И как следствие все обещания об интеграции энергосистем с Европой останется нечем", - прокомментировал сценарий народный депутат.

Кроме того, среди возможных вариантов - выплата средств "Энергоатома" через суд, по которому предметом иска является взыскание средств, а также непропорциональное распределение средств лишь части "зеленых" инвесторов.

По словам Кучеренко, единственный законный вариант - направить средства от целевого выпуска еврооблигаций по прямому назначению, а именно на погашение долгов перед производителями "зеленой" энергии.