Передача "зелених" єврооблігацій "Енергоатому" закінчиться в’язницею для керівництва "ГарПоку", - нардеп

Посадові особи ДП "Гарантований покупець" мають 4 варіанти привласнення коштів європейських "зелених" облігацій, кожен з який загрожує їм тюремним ув’язненням.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата України Олексія Кучеренка.

"Розбирали вчора з юристами ситуацію з європейськими грошима для "зеленої генерації" - 5 варіантів і майже всі ведуть до слідчого… П’ятий варіант - виконати все по закону. Юристи звісно вважають, що це єдиний варіант", - написав він в Facebook у вівторок.

Серед можливих сценаріїв крадіжки 3 млрд грн цільових "зелених" єврооблігацій депутат назвав заморозку коштів на рахунку Гарантованого покупця.

"Однак, як тільки це станеться з тих грошей прийдеться заплатити майже 1 млрд податків. Тобто факт привласнення кредиту відбудеться", - пояснив Кучеренко.

Ще один варіант перевести кошти виробників "зеленої" енергії Укренерго.

"На "Укренерго" їх вкрасти буде ще легше. Однак, і тут є момент. З такими діями Укренерго може потрапити в бан на заході. І як наслідок усі обіцянки про інтеграції енергосистем з Європою залишиться нічим", - прокоментував сценарій народний депутат.

Крім того, серед можливих варіантів - виплата коштів Енергоатому через суд, за яким предметом позову є стягнення коштів, а також непропорційних розподіл коштів лише частині "зелених" інвесторів.

За словами Кучеренка, єдиний законний варіант - спрямувати кошти від цільового випуску єврооблігацій за прямим призначенням, а саме на погашення боргів перед виробниками "зеленої" енергії.