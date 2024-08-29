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Передача Украине части обещанных систем Patriot задерживается, - Кулеба

Брюссель, Четверг 29 августа 2024 15:59
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Передача Украине части обещанных систем Patriot задерживается, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина все еще не получила все системы Patriot, которые ей пообещали предоставить союзники. Между заявлениями о передаче ЗРК и поставками есть "разрыв".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы перед заседанием глав МИД стран Евросоюза.

По словам украинского чиновника, он попросил партнеров предоставить Украине дополнительные системы Patriot. Также он уточнил, что некоторые из обещанных батарей переданы не были.

"Поэтому я буду призывать всех партнеров, которые взяли на себя обязательства, наконец поставить их", - отметил министр.

Что предшествовало

Напомним, Украина после усиления российских обстрелов, которое произошло в начале весны, попросила партнеров предоставить дополнительные системы Patriot. Это объясняется тем, что такие ЗРК способны сбивать баллистику.

После этого поставки батарей Patriot в Украину анонсировали Германия, США, Румыния, Нидерланды. При этом Италия пообещала передать батарею SAMP-T, которая также может справиться с вражескими баллистическими ракетами.

По состоянию на сейчас в открытом доступе есть информация только о передаче Украине системы Patriot от Германии. Это произошло в начале июля. Также в рамках пакета военной помощи украинские воины получили морские катера и дроны Vector.

Стоит заметить, что украинские чиновники просили партнеров передать по меньшей мере семь дополнительных батарей Patriot, поскольку это могло бы повлиять на защиту от ракет, а также на уничтожение вражеской авиации.

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