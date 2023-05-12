Передача Україні британських ракет: у Міноборони натякнули на неприємності для флоту РФ

Російські кораблі-носії "Калібрів" можуть опинитися в зоні досяжності після того, як Україна отримала далекобійні ракети Storm Shadow.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Twitter.

Відомство оприлюднило фото, на якому можна побачити радісних президента України Володимира Зеленського та прем'єра Британії Ріші Сунака.

Зараз, коли ви зробите, що відстань від front line до змагань, що ведуть Kalibr missiles в Sevastopol Bay є 298 km 700 meters. pic.twitter.com/LUaVL5O2GD — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 12, 2023

"Момент, коли розумієш, що відстань від лінії фронту до бойових кораблів з ракетами "Калібр" у Севастопольській бухті становить 298 км 700 метрів", - підписало фото Міноборони.

Варто зауважити, що ракети Storm Shadow можуть вражати цілі на відстані до 290 кілометрів.