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Передача Україні британських ракет: у Міноборони натякнули на неприємності для флоту РФ

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П'ятниця 12 травня 2023 20:58
Передача Україні британських ракет: у Міноборони натякнули на неприємності для флоту РФ Фото: у Міноборони натякнули на неприємності для флоту РФ після передачі Україні ракет Storm Shadow (wikimedia.org)
Автор: Іван Носальський

Російські кораблі-носії "Калібрів" можуть опинитися в зоні досяжності після того, як Україна отримала далекобійні ракети Storm Shadow.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Twitter.

Відомство оприлюднило фото, на якому можна побачити радісних президента України Володимира Зеленського та прем'єра Британії Ріші Сунака.

"Момент, коли розумієш, що відстань від лінії фронту до бойових кораблів з ракетами "Калібр" у Севастопольській бухті становить 298 км 700 метрів", - підписало фото Міноборони.

Варто зауважити, що ракети Storm Shadow можуть вражати цілі на відстані до 290 кілометрів.

Нагадаємо, вчора, 11 травня, міністр оборони Британії Бен Воллес підтвердив, що його країна передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow.

Більш детально про характеристики цих ракет можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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