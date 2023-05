Передача Украине британских ракет: в Минобороны намекнули на неприятности для флота РФ

Ведомство обнародовало фото, на котором можно заметить радостных президента Украины Владимира Зеленского и премьера Британии Риши Сунака.

The moment when you realize that the distance from the front line to the warships carrying Kalibr missiles in Sevastopol Bay is 298 km 700 meters. pic.twitter.com/LUaVL5O2GD