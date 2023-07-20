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Передача F-16 дозволить Україні припинити російську блокаду портів, - Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна за допомогою винищувачів F-16 зможе припинити блокаду морських портів, яку продовжують російські окупанти.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.

За словами Кулеби, він закликав країни Євросоюзу організувати активну роботу над тим, щоб позбавити Росію важелів впливу на український експорт. Ідеальним сценарієм буде припинення російської морської блокади українських портів.

За його словами, така можливість з'явиться, коли Україна отримає перші ескадрильї F-16, які зможуть патрулювати небо та морські шляхи.

Глава МЗС подякував усім країнам ЄС, які вже роблять активний внесок в авіаційну коаліцію. Він закликав якнайшвидше імплементувати всі процедури.

F-16 для України

Нагадаємо, союзники України нещодавно вирішили навчати наших пілотів на винищувачах F-16. Це сталося після того, як відповідну ініціативу підтримав президент США Джо Байден.

Очолили авіаційну коаліцію, в рамках якої відбуватиметься навчання, Данія та Нідерланди. При цьому поки що жодна країна не анонсувала постачання F-16 Україні.

Ці літаки, зокрема, необхідні нашій країні для того, щоб захищати небо від постійних російських атак, неодноразово наголошували офіційні особи.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, американські винищувачі наша країна отримає лише наступного року. З таким прогнозом погоджується і Кулеба. Він уточнював, що передача відбудеться "на початку 2023 року".

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