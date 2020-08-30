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Передача данных высокой секретности: военного из Франции обвинили в госизмене в пользу РФ

Автор: Максим Зайченко

Подполковник Сухопутных войск Франции проходил службу на военной базе НАТО в Италии и обвиняется в передаче спецслужбам РФ документов высокой секретности. Ему предъявлены обвинения в государственной измене.

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Об этом сообщила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, передает радиостанция Europe 1.

Военный был арестован Главным управлением внутренней безопасности (DGSI) Франции, когда собирался вернуться в Италию по окончании отпуска. Он содержится под стражей в тюрьме Санте на юге Парижа.

"Мы приняли все необходимые меры предосторожности. Могу подтвердить, что старший офицер находится под судебным следствием за передачу (документов. - ред.) или нарушение безопасности", - - подчеркнула Парли, сославшись на секретность расследования.

Напомним, недавно в Норвегии вспыхнул шпионский скандал, в причастности к которому обвинили сотрудника российского посольства.

равительство Чехии приняло решение выслать двух российских дипломатов из страны, которые причастны к скандалу с угрозой отправления чешских политиков.

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