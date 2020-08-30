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Передача даних високої секретності: військового з Франції звинуватили у державній зраді на користь РФ

Автор: Максим Зайченко

Підполковник Сухопутних військ Франції проходив службу на військовій базі НАТО в Італії і звинувачується в передачі спецслужбам РФ документів високої секретності. Йому пред'явлені звинувачення у державній зраді.

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Про це повідомила міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі, передає радіостанція Europe 1.

Військовий був заарештований Головним управлінням внутрішньої безпеки (DGSI) Франції, коли збирався повернутися в Італію після закінчення відпустки. Він утримується під вартою у в'язниці Санте на півдні Парижа.

"Ми прийняли всі необхідні заходи обережності. Можу підтвердити, що старший офіцер перебуває під судовим слідством за передачу (документів. - ред.) або порушення безпеки", - підкреслила Парлі, пославшись на секретність розслідування.

Нагадаємо, нещодавно у Норвегії спалахнув шпигунський скандал, в причетності до якого звинуватили співробітника російського посольства.

уряд Чехії ухвалив рішення вислати двох російських дипломатів з країни, які причетні до скандалу з загрозою відправлення чеських політиків.

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