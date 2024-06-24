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Списки відрахованих студентів передаватимуть до ТЦК

Україна, Понеділок 24 червня 2024 12:36
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Списки відрахованих студентів передаватимуть до ТЦК Фото: Списки студентів, яких відрахували з вишів, передадуть до ТЦК (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Виші Волинської області передаватимуть до ТЦК та СП списки відрахованих студентів, які підлягають мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-службу Волинської ОВА у Facebook.

За даними прес-служби, одним із питань під час чергового засідання Ради оборони області, був вступ військовозобов’язаних у вищі навчальні заклади, аби отримати відстрочку від мобілізації.

До обговорення залучили ректорів вищих навчальних закладів Волині, які доповіли про умови вступу та окреслили статистику щодо кількості студентів, які наразі навчаються в університетах. Окрім цього, запевнили, що є чітка домовленість з обласним ТЦК та СП, що надаватимуть списки відрахованих осіб, які не виконали умови для зарахування, розповіли в прес-службі.

"Разом із цим, за результатами засідання Ради оборони області доручив керівникам відповідних силових структур тримати це на контролі та унеможливити ухиляння від мобілізації за допомогою навчання у вишах", - заявив начальник ОВА Юрій Погуляйко.

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набрав чинності 18 травня. За новим законом відстрочку можуть надати тільки тим студентам, які вчаться на денній або дуальній формі, а також отримувачам вищого за попередній рівня освіти.

Таким чином, друга або третя вища освіта, а також заочна форма навчання більше не зможе надати право на отримання відстрочки.

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ТЦК Мобілізація в Україні
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