Перед вторгненням РФ союзники радили Зеленському записати відеозаповіт, - Кулеба

Кулеба розповів, що на безпековій конференції в Мюнхені віцепрезидент США Камала Гарріс рекомендувала Зеленському розглянути можливість формування уряду у вигнанні, а також подумати над військовими кроками для підготовки України до ведення партизанської війни.

Колишній глава українського МЗС також пригадав, що йому в лютому 2022 року радили не повертатися до Києва.

"Мені надіслала повідомлення одна людина, великий друг України, і коли я сказав, що я повертаюся, він каже: "Треба, щоб Зеленський записав відеозаповіт", - розповів Кулеба.