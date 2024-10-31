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Перед вторгненням РФ союзники радили Зеленському записати відеозаповіт, - Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Перед початком повномасштабного вторгнення Росії західні союзники допускали, що росіяни можуть ліквідувати президента України Володимира Зеленського. Тому радили йому записати відеозаповіт.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в проєкті USA-UA: Секретні файли Білого дому.

Кулеба розповів, що на безпековій конференції в Мюнхені віцепрезидент США Камала Гарріс рекомендувала Зеленському розглянути можливість формування уряду у вигнанні, а також подумати над військовими кроками для підготовки України до ведення партизанської війни.

Колишній глава українського МЗС також пригадав, що йому в лютому 2022 року радили не повертатися до Києва.

"Мені надіслала повідомлення одна людина, великий друг України, і коли я сказав, що я повертаюся, він каже: "Треба, щоб Зеленський записав відеозаповіт", - розповів Кулеба.

Звільнення Кулеби з посади глави МЗС

Нагадаємо, Дмитро Кулеба обіймав посаду міністра закордонних справ України з березня 2020 року.

У вересні 2024 року в рамках "перезавантаження уряду" його було звільнено.

Кулеба зазначив, що до його діяльності не було претензій, і відставка не пов’язана з невдачами у зовнішній політиці.

Пізніше у ЗМІ з'явилися чутки, що йому можуть запропонувати одну з ключових дипломатичних посад за кордоном. Офіційної інформації з цього приводу поки немає.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДмитро КулебаВійна в Україні