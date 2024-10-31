Перед вторгненням РФ союзники радили Зеленському записати відеозаповіт, - Кулеба

Перед початком повномасштабного вторгнення Росії західні союзники допускали, що росіяни можуть ліквідувати президента України Володимира Зеленського. Тому радили йому записати відеозаповіт.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в проєкті USA-UA: Секретні файли Білого дому.
Кулеба розповів, що на безпековій конференції в Мюнхені віцепрезидент США Камала Гарріс рекомендувала Зеленському розглянути можливість формування уряду у вигнанні, а також подумати над військовими кроками для підготовки України до ведення партизанської війни.
Колишній глава українського МЗС також пригадав, що йому в лютому 2022 року радили не повертатися до Києва.
"Мені надіслала повідомлення одна людина, великий друг України, і коли я сказав, що я повертаюся, він каже: "Треба, щоб Зеленський записав відеозаповіт", - розповів Кулеба.
Нагадаємо, Дмитро Кулеба обіймав посаду міністра закордонних справ України з березня 2020 року.
У вересні 2024 року в рамках "перезавантаження уряду" його було звільнено.
Кулеба зазначив, що до його діяльності не було претензій, і відставка не пов’язана з невдачами у зовнішній політиці.
Пізніше у ЗМІ з'явилися чутки, що йому можуть запропонувати одну з ключових дипломатичних посад за кордоном. Офіційної інформації з цього приводу поки немає.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.