Перед візитом Трампа: США дали зелене світло на продаж зброї Саудівській Аравії

Угода щодо зброї становить приблизно 3,5 млрд доларів. Продаж було схвалено, оскільки Вашингтон прагне зміцнити зв'язки з ключовим партнером і посилити тиск на Іран.

Зокрема, Держдеп США повідомив, що повідомив Конгрес про можливий продаж 1000 вдосконалених ракет середньої дальності AIM-120C-8 класу "повітря-повітря". Крім того, 50 секцій наведення, а також логістичну та програмну підтримку. Основним підрядником є компанія RTX Corp, яка базується в Аризоні.

Схвалюючи продаж, США назвали Саудівську Аравію "країною-партнером, яка робить внесок у політичну стабільність та економічний прогрес у регіоні Перської затоки".

Президент США Дональд Трамп відвідає Саудівську Аравію в середині травня. Його поїздка, зокрема, включатиме зупинки в Об'єднаних Арабських Еміратах і Катарі. Раніше Reuters писало, що глава Білого дому планує оголосити про пакет поставок зброї Ер-Ріяду на суму понад 100 млрд доларів.

Також Трамп скористається поїздкою, щоб закріпити заплановані інвестиції в США після того, як Ер-Ріяд пообіцяв виділити 1 трлн доларів.

Bloomberg також зазначило, що торік адміністрація Байдена спочатку запровадила обмеження на продаж наступального знаряддя Саудівській Аравії. Раніше вони були запроваджені, щоб чинити тиск на Ер-Ріяд і змусити припинити війну проти повстанців-хуситів у Ємені.