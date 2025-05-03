Перед візитом Трампа: США дали зелене світло на продаж зброї Саудівській Аравії
США напередодні візиту Трампа в Ер-Ріяд схвалили багатомільярдну угоду на продаж зброї Саудівській Аравії, щоб зміцнити зв'язки і натиснути на Іран.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Угода щодо зброї становить приблизно 3,5 млрд доларів. Продаж було схвалено, оскільки Вашингтон прагне зміцнити зв'язки з ключовим партнером і посилити тиск на Іран.
Зокрема, Держдеп США повідомив, що повідомив Конгрес про можливий продаж 1000 вдосконалених ракет середньої дальності AIM-120C-8 класу "повітря-повітря". Крім того, 50 секцій наведення, а також логістичну та програмну підтримку. Основним підрядником є компанія RTX Corp, яка базується в Аризоні.
Схвалюючи продаж, США назвали Саудівську Аравію "країною-партнером, яка робить внесок у політичну стабільність та економічний прогрес у регіоні Перської затоки".
Президент США Дональд Трамп відвідає Саудівську Аравію в середині травня. Його поїздка, зокрема, включатиме зупинки в Об'єднаних Арабських Еміратах і Катарі. Раніше Reuters писало, що глава Білого дому планує оголосити про пакет поставок зброї Ер-Ріяду на суму понад 100 млрд доларів.
Також Трамп скористається поїздкою, щоб закріпити заплановані інвестиції в США після того, як Ер-Ріяд пообіцяв виділити 1 трлн доларів.
Bloomberg також зазначило, що торік адміністрація Байдена спочатку запровадила обмеження на продаж наступального знаряддя Саудівській Аравії. Раніше вони були запроваджені, щоб чинити тиск на Ер-Ріяд і змусити припинити війну проти повстанців-хуситів у Ємені.
Візит Трампа в Ер-Ріяд і не тільки
Нагадаємо, що візит Дональда Трампа до Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ офіційно підтвердили в Білому домі.
"Я можу підтвердити дати поїздки Трампа на Близький Схід. Він відвідає Саудівську Аравію, Катар і ОАЕ з 13 до 16 травня", - повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.
Вона також нагадала, що Саудівська Аравія мала стати першою країною, яку він відвідав би після інавгурації. Однак ситуація змінилася, оскільки помер Папа Римський Франциск і перший візит Трампа був на його похорон до Ватикану.
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