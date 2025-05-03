Перед визитом Трампа: США дали зеленый свет на продажу оружия Саудовской Аравии

США в преддверии визита Трампа в Эр-Рияд одобрили многомиллиардную сделку на продажу оружия Саудовской Аравии, так укрепить связи и надавить на Иран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Сделка по оружию составляет примерно 3,5 млрд долларов. Продажа была одобрена, поскольку Вашингтон стремится укрепить связи с ключевым партнером и усилить давление на Иран.

В частности, Госдеп США сообщил, что уведомил Конгресс о возможной продаже 1000 усовершенствованных ракет средней дальности AIM-120C-8 класса "воздух-воздух". Кроме того, 50 секций наведения, а также логистическую и программную поддержку. Основным подрядчиком является компания RTX Corp, которая базируется в Аризоне.

Одобряя продажу, США назвали Саудовскую Аравию "страной-партнером, которая вносит вклад в политическую стабильность и экономический прогресс в регионе Персидского залива".

Президент США Дональд Трамп посетит Саудовскую Аравию в середине в мая. Его поездка в том числе будет включать остановки в Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре. Ранее Reuters писало, что глава Белого дома планирует объявить о пакете поставок оружия Эр-Рияду на сумму более 100 млрд долларов.

Также Трамп воспользуется поездкой, чтобы закрепить запланированные инвестиции в США после того, как Эр-Рияд пообещал выделить 1 трлн долларов.

Bloomberg также отметило, что в прошлом году администрация Байдена сначала ограничения на продажу наступательного орудия Саудовской Аравии. Ранее они были введены, чтобы оказать давление на Эр-Рияд и заставить прекратить войну против повстанцев-хуситов в Йемене.