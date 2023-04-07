Перед візитом до Пекіну. Байден та Макрон обговорили підтримку Китаєм Росії, - Держдеп

Він зазначив, що перед візитом до Пекіна президент Франції Еммануель Макрон провів розмову з американським лідером Джо Байденом. Під час бесіди вони підтвердили непохитну підтримку України.

Водночас президенти обговорили підтримку Росії з боку Китаю. За словами Петаля, Байден та Макрон "поділяють занепокоєння щодо виклику, який Китай кидає міжнародному порядку, що ґрунтується на правилах".

"Продовжується підтримка Пекіном війни Росії проти України. Я дозволю нашим французьким союзникам детальніше говорити про їхні стосунки з КНР, але це те, на чому ми зараз перебуваємо", - наголосив він.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон 6 квітня зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпінем.

Однією з головним тем переговорів була Україна. Макрон наголосив, що Сі Цзіньпін "може привести Росії до тями та повернути всіх за стіл переговорів".

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