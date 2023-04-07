RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Перед визитом в Пекин. Байден и Макрон обсудили поддержку Китаем России, - Госдеп

Фото: в Госдепе США заявили, что Китай поддерживает РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Китай поддерживает Россию в войне против Украины. Таким образом Пекин бросает вызов международному порядку.

Об этом заявил представитель Госдепа США Ведант Патель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

Он отметил, что перед визитом в Пекин президент Франции Эммануэль Макрон провел разговор с американским лидером Джо Байденом. В ходе беседы они подтвердили непреклонную поддержку Украины.

В то же время президенты обсудили поддержку России со стороны Китая. По словам Петаля, Байден и Макрон "разделяют обеспокоенность по поводу вызова, который Китай бросает международному порядку, основывающемуся на правилах".

"Продолжается поддержка Пекином войны России против Украины. Я разрешу нашим французским союзникам подробнее говорить об их отношениях с КНР, но это то, на чем мы сейчас находимся", - подчеркнул он.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон 6 апреля встретился с китайским лидером Си Цзиньпинем.

Одной из главных тем переговоров была Украина. Макрон подчеркнул, что Си Цзиньпин "может привести России в чувство и вернуть всех за стол переговоров".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиФранцияКитайРоссийская ФедерацияДжозеф БайденЭммануэль Макрон