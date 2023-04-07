Перед визитом в Пекин. Байден и Макрон обсудили поддержку Китаем России, - Госдеп

Он отметил, что перед визитом в Пекин президент Франции Эммануэль Макрон провел разговор с американским лидером Джо Байденом. В ходе беседы они подтвердили непреклонную поддержку Украины.

В то же время президенты обсудили поддержку России со стороны Китая. По словам Петаля, Байден и Макрон "разделяют обеспокоенность по поводу вызова, который Китай бросает международному порядку, основывающемуся на правилах".

"Продолжается поддержка Пекином войны России против Украины. Я разрешу нашим французским союзникам подробнее говорить об их отношениях с КНР, но это то, на чем мы сейчас находимся", - подчеркнул он.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон 6 апреля встретился с китайским лидером Си Цзиньпинем.

Одной из главных тем переговоров была Украина. Макрон подчеркнул, что Си Цзиньпин "может привести России в чувство и вернуть всех за стол переговоров".

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