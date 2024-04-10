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Перед цим пролунав вибух. В ВМС розкрили подробиці падіння Ка-27 в Криму

Фото: Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ (facebook.com/Taclbery)
Автор: Сергій Пишкін

Перед падінням російського гелікоптера Ка-27, яке сталось сьогодні, 10 квітня, на території тимчасово окупованого Криму, пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ) Дмитра Плетенчука під час брифінгу.

"Ми можемо лише констатувати той факт, що цей гелікоптер впав. Так само була інформація щодо того, що цій катастрофі передував вибух. Тобто, скоріш за все, він впав не тільки через суто технічні причини, мабуть, у нього на борту сталася якась подія", - розповів Плетенчук. 

За словами речника, падіння сталось ще на світанку. Після цього терористи розпочали рятувальну операцію під час якої задіяли інші гелікоптери та катер типу "Раптор". 

Наразі, ймовірно, рятувальна операція вже завершена. Верифікованої інформації щодо втрат поки що немає. 

Падіння Ка-27 

Про падіння вертольота зранку повідомив Плетенчук. Ворог застосовує Ка-27 для пошуку українських морських дронів і десантних катерів й загалом він базується на аеродромі в Качі Бахчисарайського району Крима.  

Як й писало РБК-Україна, вертоліт призначений для виявлення, відстеження, а також знищення підводних човнів, які прямують на глибині до 500 метрів на швидкостях до 75 км/год. Зокрема Ка-27 здатний забезпечити виконання тактичних завдань у складі групи чи самостійно. 

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