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Перед тем, как сужать полосы, их нужно нарисовать на всех дорогах, - "Наш край"

НовостиИнфраструктура    06.07.2018 - 11:58
Фото: Александр Мазурчак (mayorsclub.org.ua)
Фото: Александр Мазурчак (mayorsclub.org.ua)

По словам Мазурчака, сегодня чиновники хотят сэкономить на асфальте, но их реформы никто не увидит

Реформы по уменьшению ширины полос на дорогах никто не увидит, а статистика ДТП возрастет. Об этом заявил сегодня сопредседатель партии "Наш край" Александр Мазурчак.

По его словам, сегодня чиновники хотят сэкономить на асфальте, но их реформы никто не увидит.

"Перед тем, как сужать полосы, их вообще нужно нарисовать на всех дорогах. С 1 сентября ширина полосы на дорогах якобы составит 3-3,25 метра вместо действующих 3,5-3,7. Но чиновники уже сэкономили на краске, теперь хотят экономить на асфальте. То есть их "реформы" никто не увидит, а вот статистика ДТП возрастет", – отметил Мазурчак

Он напомнил о ежегодном росте количества аварий на украинских дорогах.

"В прошлом году произошло 163 тыс. ДТП, в позапрошлом – 159 тыс. Чиновники уверены, что уменьшение ширины полос повлияет на сознание водителей и они станут осторожнее ездить там, где новая разметка все же появится. Но это приведет к увеличению ДТП: Изменения не учитывают реальное состояние дорог – многочисленные ямы, из-за чего водители постоянно маневрируют, отсутствуют предупредительные знаки и разметка", – отметил Мазурчак.

По мнению сопредседателя партии "Наш край", косметические изменения можно вводить только после того, как будет наведен порядок на дорогах.

"Правительство должно начать комплексно решать вопросы безопасности дорожного движения и бороться с коррупцией при строительстве дорог. Сначала европейские дороги, а уже после этого – изменения в знаках и разметке", – резюмировал Мазурчак.

Как известно, с 1 сентября вступают в силу изменения в Государственные строительные нормы – дорожные полосы будут 3-3,25 м.

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Теги публикации: Наш край, Александр Мазурчак, дороги  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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