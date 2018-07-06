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Перед тим, як звужувати смуги, їх потрібно намалювати на всіх дорогах, - "Наш край"

НовиниІнфраструктура    06.07.2018 - 11:58
Фото: Олександр Мазурчак (mayorsclub.org.ua)
Фото: Олександр Мазурчак (mayorsclub.org.ua)

За словами Мазурчака, сьогодні чиновники хочуть заощадити на асфальті, але їх реформи ніхто не побачить

Реформи щодо зменшення ширини смуг на дорогах ніхто не побачить, а статистика ДТП зросте. Про це заявив сьогодні співголова партії "Наш край" Олександр Мазурчак.

За його словами, сьогодні чиновники хочуть заощадити на асфальті, але їх реформи ніхто не побачить.

"Перед тим, як звужувати смуги, їх взагалі потрібно намалювати на всіх дорогах. З 1 вересня ширина смуги на дорогах нібито складе 3-3,25 метра замість діючих 3,5-3,7. Але чиновники вже заощадили на фарбі, тепер хочуть економити на асфальті. Тобто їх "реформи" ніхто не побачить, а ось статистика ДТП зросте", – зазначив Мазурчак

Він нагадав про щорічне зростання кількості аварій на українських дорогах.

"У минулому році сталося 163 тис. ДТП, в позаминулому – 159 тис. Чиновники впевнені, що зменшення ширини смуг вплине на свідомість водіїв і вони стануть обережніше їздити там, де нова розмітка все ж з'явиться. Але це призведе до збільшення ДТП: Зміни не враховують реальний стан доріг – численні ями, через що водії постійно маневрують, відсутні попереджувальні знаки і розмітка", – зазначив Мазурчак.

На думку співголови партії "Наш край", косметичні зміни можна вводити тільки після того, як буде наведено порядок на дорогах.

"Уряд повинен почати комплексно вирішувати питання безпеки дорожнього руху та боротися з корупцією при будівництві доріг. Спочатку європейські дороги, а вже після цього – зміни в знаки і розмітку", – резюмував Мазурчак.

Як відомо, з 1 вересня вступають в силу зміни в Державні будівельні норми – дорожні смуги будуть 3-3,25 м.

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Теги публікації: Наш край, Олександр Мазурчак, дороги  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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