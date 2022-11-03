Перед підвищенням тарифу на передачу електроенергії треба проаналізувати наслідки для економіки, - нардеп

"Ми маємо розуміти, що підвищення тарифу, яке ляже на промисловість, тим чи іншим чином вплине на обсяг надходжень до державного бюджету, який ця промисловість буде генерувати. "Укренерго" - державна компанія, тож необхідно порахувати: скільки отримає компанія після підвищення тарифу, і скільки грошей перестане платити промисловість державі. Проте, на жаль, ми не отримали жодних розрахунків", - підкреслив нардеп.

Він зауважив: бізнес прекрасно розуміє, у якому важкому стані перебуває енергетика. Водночас, підприємства теж переживають кризу, тож рішення щодо підвищення має бути всебічно виважене, та підтверджене розрахунками регуляторного впливу.

"Судячи з того, що ми почули від металургів, і що ми почуємо від інших представників бізнесу, можна зробити висновок, що після запланованого підвищення тарифу надходження у держбюджет впадуть - тому що обсяги виробництва знизяться. Тому, на мою думку, обговорювати таке рішення можна тільки після того, як з’являться розрахунки і аналіз впливу цього рішення на реальний сектор економіки", - резюмував Кисилевський.

Як відомо, НЕК "Укренерго" ініціювало підвищення у 2023 році тарифу на диспетчеризацію та на передачу електроенергії – з 345 до 636,17 грн/МВт-год.

Водночас в Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати (lCC Ukrаinе) заявили, що обгрунтування підвищення, яке надане "Укренерго", містить ряд неточностей, усунення яких допоможе компанії уникнути додаткових витрат, та дозволить не підвищувати тариф на передачу електроенергії більше, ніж на 6,5%.