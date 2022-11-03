Перед повышением тарифа на передачу электроэнергии нужно проанализировать последствия для экономики, - нардеп

"Мы должны понимать, что повышение лежащего на промышленность тарифа тем или иным образом повлияет на объем поступлений в государственный бюджет, который эта промышленность будет генерировать. "Укрэнерго" - государственная компания, поэтому необходимо посчитать: сколько получит компания после повышения тарифа, и сколько денег перестанет платить промышленность государству. Однако, к сожалению, мы не получили никаких расчетов", - подчеркнул нардеп.

Он отметил, что бизнес прекрасно понимает, в каком тяжелом состоянии находится энергетика. В то же время предприятия тоже переживают кризис, поэтому решение о повышении должно быть всесторонне взвешено и подтверждено расчетами регуляторного влияния.

"Судя по тому, что мы услышали от металлургов, и что мы услышим от других представителей бизнеса, можно заключить, что после запланированного повышения тарифа поступления в госбюджет упадут - потому что объемы производства снизятся. Поэтому, по моему мнению, обсуждать такое решение можно только после того, как появятся расчеты и анализ влияния этого решения на реальный сектор экономики", –- резюмировал Кисилевский.

Как известно, НЭК "Укрэнерго" инициировало повышение в 2023 году тарифа на диспетчеризацию и передачу электроэнергии - с 345 до 636,17 грн/МВт-час.

В то же время в Украинском национальном комитете Международной торговой палаты (lCC Ukrаinе) заявили, что обоснование повышения, предоставленное "Укрэнерго", содержит ряд неточностей, устранение которых поможет компании избежать дополнительных затрат, и позволит не повышать тариф на передачу электроэнергии более чем на 6, 5%.