Перед парадом у Пекіні. Путін пожалівся на нібито "мілітаризацію" країн заходу

Парад у Пекіні

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Пекіні 3 вересня відбудеться церемонія "День Перемоги" на площі Тяньаньмень. Вона триватиме близько 70 хвилин під керівництвом лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Захід стане другим парадом з 2015 року на честь офіційної капітуляції японських військ у 1945 році.

Заходи, приурочені до 80-річчя закінчення Другої світової війни, стануть однією з ключових подій у політичному календарі президента Сі Цзіньпіна. Він перебуватиме у центрі активностей на площі, демонструючи силу Китаю.

Парад пройде одразу після саміту у Тяньцзіні, де Сі Цзіньпін зустрінеться з Путіним, прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді та іншими лідерами.

Також повідомлялось, що під час майбутнього військового параду Китай готується продемонструвати новітні протикорабельні ракети, бойові дрони та балістичні ракети з ядерними можливостями.