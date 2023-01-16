Перед обстрілом у Дніпрі затримали підлітків, які фотографували ТЕС і дзвонили в Росію, - ЗМІ
В Дніпрі, 14 січня, напередодні ракетного удару по багатоповерхівці поліція затримала підлітків, які фотографували ТЕС та дзвонили в Росію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZN.UA.
Їхні джерела в правоохоронних органах повідомили, що двох підлітків 13 і 14 років затримали коли вони фотографували ТЕС. Ті заявили, що робили це аби "подивитися на її стан та цілісність". При перевірці телефонів виявилось, що один з них спілкувався з росіянами у WhatsApp. Підліток сказав, що це "його друзі".
Патрульні передали їх до СБУ, але ті відпустили їх після перевірки.
Нагадаємо, 14 січня росіяни під час масованого удару по Україні атакували багатоповерхівку в Дніпрі.
Операція з пошуку вцілілих унаслідок ракетного удару РФ по житловому будинку в Дніпрі триває. Під завалами ще можуть перебувати десятки осіб.
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