Перед нападением на синагогу в США преступник написал антисемитское письмо

Подозреваемый в стрельбе в синагоге в калифорнийском городе Пауэй накануне атаки опубликовал в интернете открытое письмо с антисемитскими высказываниями. Об этом сообщает телеканал NBC.

Сообщается, что послание на одном из сайтов для обмена файлами обнародовал пользователь JohnTEarnest. Телеканал отмечает, что этот ник совпадает с именем подозреваемого - Джона Эрнеста.

Письмо было похоже на "манифест" австралийца Брентона Тарранта, обвиняемого в нападении на мечети в новозеландском Крайстчерче, в результате которых погибли 50 человек. В публикации говорится, что Эрнест планировал свою атаку вскоре после стрельбы в Новой Зеландии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования семьям жертв стрельбы в синагоге города Поуэй, Калифорния, и призвал мировое сообщество объединится против антисемитизма и ненависти.

Напомним, в результате нападения на синагогу в штате Калифорния погиб один человек. Вооруженное нападение на синагогу произошло в округе Сан-Диего. В результате стрельбы погиб как минимум один человек, еще 3 получили ранения. Раненые были госпитализированы в медицинский центр. Отмечается, что полиция задержала на допрос мужчину, которого подозревают в причастности к нападению.