Перед началом проекта Е40 нужно исследовать состояние Днепра и Припяти, - "Чистий Дніпро"

Экономические и геополитические выгоды проекта Е40 – очевидны, однако необходимо найти баланс между экономическими выгодами и рисками для людей и окружающей среды. Об этом во время дискуссии на тему "Водный путь Е40. Зачем поднимать радиоактивный ил со дна Припяти и везти его в Киев?" заявил председатель общественной организации "Чистий Дніпро" Дмитрий Надеев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Українські новини".

Администрация зоны отчуждения Чернобыльской АЭС регулярно проводит замеры радиации на территории зоны.

"Но в нашем случае речь идет о другом, более комплексное исследование, в рамках которого необходимо провести буровые работы и взять пробы грунта по всей протяженности реки, где будут проводиться дноуглубительные работы. Проект можно начинать только после решений, как проводить работы с минимальными последствиями для экологии", - подчеркнул Надеев.

По его словам, комплексное исследование должно ответить на несколько вопросов: в контексте реализации проекта Е40 не приведут ли дноуглубительные работы к повторному загрязнению реки Припять стронцием 90 и цезием 137, безопасно ли выполнение работ на Киевском водохранилище, и проводились ли соответствующие исследования на территории Беларуси.

"Поскольку Припять течет из Беларуси в Украину, то все радиоактивные частицы ила, если они есть, пойдут к нам вместе с потоком воды", - отметил глава ОО "Чистый Днепр".

В ходе дискуссии он также обозначил ключевые проблемы Днепра, среди которых - катастрофическое обмеление реки: ее глубина упала на метр, в среднем до 2.9 м. Причин этой ситуации несколько - потеря рекой собственного течения, потепление, разрушительная деятельность человека.

Среди других проблем Надеев выделил состояние днепровских водохранилищ. "Преобразование гидрологического режима реки с речного на озерный, заиливание продуктами твердого стока притоков, чрезмерное повышение температуры воды в летнее время, опасность водяного ореха. Эти и другие вопросы придется решать в ходе реализации проекта Е40", - отметил общественный активист.

В ходе дискуссии было отмечено, что основным шагом для улучшения экологического состояния водохранилищ является создание барьера на пути антропогенного загрязнения их акватории. С этой целью нужно ликвидировать зоны активного заиления водохранилищ, провести расчистку мелководных участков для увеличения проточности водоемов, улучшения водообмена и восстановления дренажной способности рек.

Эти работы можно выполнить в соответствии с проектами расчистки водохранилищ в рамках областных целевых программ развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна реки Днепр без привлечения бюджетных средств за счет инвесторов, которые будут компенсировать свои расходы путем реализации донных отложений, высвобождаемых в процессе расчистки. Однако на сегодня законодательно не урегулирован вопрос выполнения работ по расчистке водоемов и использованию грунта высвобожденного в результате проведения работ.

Напомним, проект Е40 предусматривает строительство речного пути от Балтийского до Черного моря через Вислу, Западный Буг, Припять и Днепр. Его протяженность составит более 2 тысяч километров. К реализации проекта привлекаются Польша. Беларусь и Украина.

По прогнозам, реализация этого проекта может увеличить на 10 млн тонн общий объем грузов, перевозимых по Днепру. Финансируется речной путь средствами Евросоюза, который готов выделить трем странам-участницам 12 млрд евро, из которых на долю Украины приходится 32 млн евро.