Перед початком проекту Е40 потрібно дослідити стан Дніпра та Прип'яті, - "Чистий Дніпро"

Економічні та геополітичні вигоди проекту Е40 – очевидні, однак необхідно знайти баланс між економічними вигодами і ризиками для людей і навколишнього середовища. Про це під час дискусії на тему "Водний шлях Е40. Навіщо піднімати радіоактивний мул з дна Прип'яті і везти його до Києва?" заявив голова громадської організації "Чистий Дніпро" Дмитро Надєєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українські новини".

Адміністрація зони відчуження Чорнобильської АЕС регулярно проводить заміри радіації на території зони.

"Але в нашому випадку мова йде про інше, більш комплексне дослідження, в рамках якого необхідно провести бурові роботи і взяти проби ґрунту по всій протяжності річки, де будуть проводитися днопоглиблювальні роботи. Проект можна починати тільки після рішень, як проводити роботи з мінімальними наслідками для екології", - підкреслив Надєєв.

За його словами, комплексне дослідження має відповісти на кілька запитань: в контексті реалізації проекту Е40 чи не призведуть днопоглиблювальні роботи до повторного забруднення річки Прип'ять стронцієм 90 і цезієм 137, чи безпечне виконання робіт на Київському водосховищі, та чи проводилися відповідні дослідження на території Білорусі.

"Оскільки Прип'ять тече з Білорусі в Україну, то всі радіоактивні частинки мулу, якщо вони є, підуть до нас разом з потоком води", - зазначив голова ГО "Чистий Дніпро".

У ході дискусії він також окреслив ключові проблеми Дніпра, серед яких - катастрофічне обміління річки: її глибина впала на метр, в середньому до 2.9 м. Причин такої ситуації декілька - втрата річкою власного течії, потепління, руйнівна діяльність людини.

Серед інших проблем Надєєв виділив стан дніпровських водосховищ. "Перетворення гідрологічного режиму річки з річкового на озерний, замулювання продуктами твердого стоку приток, надмірне підвищення температури води в літній час, небезпека водяного горіха. Ці та інші питання доведеться вирішувати в ході реалізації проекту Е40", - зазначив громадський активіст.

У ході дискусії було зазначено, що основним кроком для поліпшення екологічного стану водосховищ є створення бар'єру на шляху антропогенного забруднення їх акваторії. З цією метою потрібно ліквідувати зони активного замулення водосховищ, провести розчистку мілководних ділянок для збільшення проточності водойм, покращення водообміну і відновлення дренажної здатності річок.

Ці роботи можна виконати у відповідності з проектами розчищення водосховищ в рамках обласних цільових програм розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро без залучення бюджетних коштів за рахунок інвесторів, які будуть компенсувати свої витрати шляхом реалізації донних відкладень, що вивільняються в процесі розчистки. Однак на сьогодні законодавчо не врегульовано питання виконання робіт з розчищення водойм і використання грунту вивільненого внаслідок проведення робіт.

Нагадаємо, проект Е40 передбачає будівництво річкового шляху від Балтійського до Чорного моря через Віслу, Західний Буг, Прип'ять і Дніпро. Його протяжність складе більше 2 тисяч кілометрів. До реалізації проекту залучаються Польща. Білорусь і Україна.

За прогнозами, реалізація цього проекту може збільшити на 10 млн тонн загальний обсяг вантажів, що перевозяться по Дніпру. Фінансується річковий шлях коштами Євросоюзу, який готовий виділити трьом країнам-учасницям 12 млрд євро, з яких на частку України припадає 32 млн євро.