Перед началом акции "Бессмертный полк" задержали Елену Бережную

Перед началом акции "Бессмертный полк" в центре Киева была задержана мать погибшей экс-нардепа "Партии регионов" Елена Бережная. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

Женщина пыталась пройти на периметр проведения марша в футболке в цветах георгиевской ленты.

Как известно, законодательство Украины приравнивает ее к символике тоталитарных режимов. Публичная демонстрация таких знаков предполагает административную ответственность.

После перепалки и отказа прекратить правонарушение Бережная была задержана полицейскими.

Напомним, 9 мая в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В Киеве сегодня запланировано сразу несколько акций. Президент Украины Петр Порошенко взял участие в торжественном шествии в Парке славы.

Кроме того, на Арсенальной площади собрались люди для участия в акции "Бессмертный полк", посвященной окончанию Второй мировой войны. В 10:00 участники акции должны начать марш к обелиску Неизвестному солдату.

Добавим, что в связи с торжественными событиями ко Дню памяти и примирения, Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины в Киеве сегодня ограничено движение всех видов транспорта.