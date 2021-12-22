UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Перечине Закарпатской области восстановили 80-летний мост на трассе Н-13

Автор: Артем Горовенко

В Перечине Закарпатской области завершился ремонт моста, построенного 80 лет назад. До начала восстановительных работ, которые прошли по программе президента "Большая стройка", мост находился в неудовлетворительном состоянии и не отвечал современным требованиям нагрузок и водоотведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Закарпатской области Facebook.

Ремонт моста в Перечине - один из этапов восстановления автодороги национального значения Н-13 Львов - Самбор - Ужгород.

"2 месяца временных неудобств и обновленный 12-метровый мост с проезжей частью в 8 метров соответствует европейским стандартам качества", - отметили в автодоре.

На мосту обустроены также тротуары и установлено перильное и барьерное ограждение, которое отвечает потребностям людей с ограниченными возможностями.

Подрядчик также очистил русло канала выше и ниже по течению. Это защитит прилегающие к каналу дома от подтоплений.

Напомним, по программе президента "большое строительство" в Украине за два последних года уже построено и обновлено 560 мостов и мостовых переходов, среди которых - легендарный мост в Запорожье, который был недостроем 15 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатская областьБольшая стройка