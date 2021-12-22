В Перечине Закарпатской области восстановили 80-летний мост на трассе Н-13

Ремонт моста в Перечине - один из этапов восстановления автодороги национального значения Н-13 Львов - Самбор - Ужгород.

"2 месяца временных неудобств и обновленный 12-метровый мост с проезжей частью в 8 метров соответствует европейским стандартам качества", - отметили в автодоре.

На мосту обустроены также тротуары и установлено перильное и барьерное ограждение, которое отвечает потребностям людей с ограниченными возможностями.

Подрядчик также очистил русло канала выше и ниже по течению. Это защитит прилегающие к каналу дома от подтоплений.