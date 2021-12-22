У Перечині Закарпатської області відновили 80-річний міст на трасі Н-13

Ремонт мосту в Перечині - один із етапів відновлення автошляху національного значення Н-13 Львів - Самбір - Ужгород.

"2 місяці тимчасових незручностей і оновлений 12-метровий міст із проїжджою частиною у 8 метрів відповідає європейським стандартам якості", - зазначили в автодорі.

На мосту облаштовані також тротуари та встановлено перильну і бар'єрну огорожу, яка відповідає потребам людей з обмеженими можливостями.

Підрядник також очистив русло каналу вище та нижче за течією. Це захистить прилеглі до каналу будинки від підтоплень.