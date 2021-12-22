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У Перечині Закарпатської області відновили 80-річний міст на трасі Н-13

Автор: Артем Горовенко

У Перечині Закарпатської області завершився ремонт мосту, збудованого 80 років тому. До початку відновлювальних робіт, які пройшли за програмою президента "Велике будівництво", міст перебував у незадовільному стані та не відповідав сучасним вимогам навантажень та водовідведення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Службу автомобільних доріг у Закарпатській області у Facebook.

Ремонт мосту в Перечині - один із етапів відновлення автошляху національного значення Н-13 Львів - Самбір - Ужгород.

"2 місяці тимчасових незручностей і оновлений 12-метровий міст із проїжджою частиною у 8 метрів відповідає європейським стандартам якості", - зазначили в автодорі.

На мосту облаштовані також тротуари та встановлено перильну і бар'єрну огорожу, яка відповідає потребам людей з обмеженими можливостями.

Підрядник також очистив русло каналу вище та нижче за течією. Це захистить прилеглі до каналу будинки від підтоплень.

Нагадаємо, за програмою президента "Велике будівництво" в Україні за два останні роки вже побудовано та оновлено 560 мостів та мостових переходів, серед яких - легендарний міст у Запоріжжі, який був недобудом 15 років.

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Закарпатська областьВелике будівництво