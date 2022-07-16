В перечень территорий в зоне боевых действий включили еще пять громад

В перечень вошли 9 областей. Это территориальные громады Донецкой (66), Харьковской (51), Днепропетровской (7), Луганской (37), Запорожской (54), Херсонской (49), Николаевской (25), Сумской (15), Черниговской (5) областей. Всего в перечне сейчас 313 громад.

Перечень дополнен двумя громадами в Запорожской, одной в Николаевской, одной в Сумской и одной в Черниговской областях.

Критерии для громад

Перечень формируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.

Есть три критерия, на которые при этом опираются: